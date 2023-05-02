Арест бывшему вице-губернатору Ленобласти продлили на два месяца

Бывший вице-губернатор Ленобласти просидит в СИЗО еще два месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В судах Северной столицы продолжаются разбирательства в отношении бывшего вице-губернатора Ленобласти. В этот раз Приморский суд продлил экс-депутату арест на целых два месяца – до 2 июля 2023 года. К слову, в этот день, мужчине исполнится 55 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

– В течение четырех лет обвиняемый получал взятки за покровительство, пропуск проверок и другую незаконную деятельность в АНО «Дирекция», – напомнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, кроме основной взятки в 8,5 миллионов рублей, которую наличными частям должен был получить бывший вице-губернатор, из-за его бездействия из бюджета региона были бесцельно потрачены более 330 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе, разбирательство по делу усложняют вновь и вновь вскрывающиеся подробности, а также широкие связи обвиняемого с госслужащими, правоохранителями, сотрудниками надзорных органов.