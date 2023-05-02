Трех человек эвакуировали из пожара на Гранитной улице в Петербурге

Трех человек эвакуировали из пожара на Гранитной улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер 2 мая для жителей 40-го дома на Гранитной улице Красногвардейского района стал очень нервным. Петербуржцы ощутили запах гари и увидели черные клубы дыма, тянущиеся из соседней квартиры. Поэтому около семи часов они позвонили в пожарную часть и рассказали о возгорании. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили пожарные города на Неве.

Но они также добавили, что из занятой огнем однокомнатной квартиры эвакуировали трех человек. Как стало известно, пламя успело разрастись на целых десять квадратных метров.

К слову, всего за 20 минут 15 пожарных на трех специальных машинах смогли полностью усмирить энергично поедающую мебель стихию, а также вернуть покой и гармонию в один из домов Северной столицы.