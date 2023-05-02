Упавшее дерево протаранило четыре машины в Петербурге

Пожарные распиливают упавшее на машины дерево на части.

Жителям многоквартирного дома в ЖК Речной, расположенном в Рыбацком, 2 мая отчаянно не повезло.Из-за сильного ветра дерево упало прямо на припаркованные в несколько рядов около дома авто. Со слов очевидцев, протаранило оно одновременно четыре или пять машин. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Пожарные благополучно распиливают упавший ствол на составляющие части, чтобы снять с поврежденных автомобилей, – сообщают свидетели непогоды в Северной столице.

А пользователи социальной сети, тем временем, обсуждают, светит владельцам пострадавших машин хоть какая-нибудь компенсация. А возмещать, к слову, есть что: большинству машин смяло капот. Кроме того, обеспокоенные соседи размышляют о том, кто виноват в происшествии: комитет по благоустройству, управляющая компания или водители, устроившие стихийную парковку.