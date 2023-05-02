Крупная свалка автомобильных отходов загорелась в Уткиной Заводи в Петербурге

В Уткиной Заводи загорелась свалка автомобильных отходов. Фото: t.me/greenfrontRUSSIA

Экоактивисты бьют во все колокола. Сегодня, 2 мая, очевидцы сообщили им, что неподалеку от промышленной зоны «Уткина Заводь» небо заволокло черными клубами дыма. Как стало известно, около Свердловского городского поселения загорелась свалка с автомобильными отходами. Об этом активисты сообщили в своем телеграм- канале «Зеленый фронт».

– Здесь годом ранее волонтеры обнаружили свалку, на которой разбирались машины, а после их составляющие сжигались, – напомнили сотрудники организации.

Они также добавили, что тогда по результатам проверки сотрудники органов возбудили административное дело. Сейчас экоактивисты обеспокоены выбросом большого количества загрязняющих веществ в воздух. Волонтеры планируют добиваться прекращения незаконной деятельности по обращению с отходами на участке и пресечению подобных случаев в будущем.