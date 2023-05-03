Разводку мостов отменили в ночь со 2 на 3 мая в Петербурге

Разводку мостов отменили в ночь со 2 на 3 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гости и жители Северной столицы сегодня остались без зрелищного развода мостов. Причиной отмены ежедневного с начала навигации мероприятия стало ухудшение метеорологических условий. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

– Внимание! Разводка мостов не состоится в ночь на 3 мая, – уточнили сотрудники компании.

Как ранее писала spb.kp.ru, к вечеру второго майского дня погода в городе на Неве совсем не жалует горожан. Напомним, что в Северной столице продлили до ночи 4 мая желтый уровень опасности из-за сильного ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, стихия сегодня опрокинула деревья в Рыбацком и Кировском районе. Из-за этого пострадали предположительно шесть машин.

Кроме того, МЧС предупредило о сильном ветре 3 мая. К слову, в ближайшее время в Петербурге может выпасть снег.