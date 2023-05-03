Посетителям Ленинградского зоопарка покажут тигренка Зевса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тигренка Зевса из Мариуполя совсем скоро смогут увидеть посетители Ленинградского зоопарка. Полосатый и усатый малыш уже прошел необходимый курс лечения, а также вакцинацию и чипирование. Кстати, для него даже спроектировали специальный вольер. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В 2022 году петербургские строители взяли шефство над зоопарком Мариуполя. В ответ в Северную столицу из города-побратима привезли двух очаровательных тигрят, – подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Глава Северной столицы также отметил, что специалисты региона не понаслышке знают, что значит сохранять братьев меньших в реалиях сегодняшнего Мариуполя. Поэтому он считает необходимым помогать и всеми доступными методами поддерживать пострадавший город. Как стало известно, другой тигренок – Опелька – сейчас находится на реабилитации в Ленобласти.