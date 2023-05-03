Электричество отключили вдоль набережной Карповки в Петербурге

Электричество отключили в Петроградском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нотку романтики вечером 2 мая получили жители Петроградского района Северной столице. Ужин, предположительно, им пришлось проводить при свете свечей. Потому что от Вяземского переулка до Каменноостровского проспекта вдоль набережной реки Карповки отключили электричество. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Электричество убежало. Кто теперь догонит? – иронично комментируют пользователи социальной сети.

К счастью местных, трамваи продолжили ходить по указанным улицам. Но фонари и светофоры всецело ушли на отдых. По словам очевидцев, внеплановое наступление блэкаута затруднило возвращение домой. Они также добавили, что до специалистов «Ленсвета» дозвониться не удалось. На деле же ситуации скорее печальная, чем смешная. Поскольку ровно неделю назад электричество вернули в дома на Петроградской стороне спустя час после массового сбоя.