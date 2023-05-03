Движение транспорта ограничат с 4 мая в двух районах Петербурга

Движение ограничат с 4 мая в двух районах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ремонтных работ в Северной столице закроют и ограничат проезд транспорта одновременно в двух округах города. Так, на три дня – с 4 по 7 мая – от Парковой улицы до детского дома-интерната закроют дороги из-за прокладки газопровода в Петродворцовом районе. А в Центральном районе изменится движение транспорта с 4 мая по 28 августа из-за ремонта фасада по набережной реки Фонтанки и Банному переулку. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– Рекомендуем заранее планировать маршруты, учитывая новые ограничения из-за дорожных работ, – предупреждают автолюбителей сотрудники ведомства.

Работники ГАТИ также попросили водителей быть внимательнее и обращать внимание на специально сделанные информационные щиты. Кроме того, все временные правила на городских маршрутах можно увидеть на карте ГАТИ.