Измученного тюленя выхаживают специалисты в Петербурге

Специалисты выхаживают измученную нерпу. Фото: vk.com/sealrescue

Из недалекого поселка Коккорево, что стоит на берегах Ладоги, сотрудникам Фонда «Друзей балтийской нерпы» привезли нового члена большой семьи нерп. Незапланированным подарком оказался изнуренный и замученный кроха-тюлень. Об этом сообщили в официальном сообществе Фонда в ВКонтакте «Спасение тюленей».

– Вот такой заморышек приехал к нам. Будем стараться ему помочь, – отметили специалисты под фотографиями изможденного животного.

Как стало известно, нерпенок поступил к сотрудникам организации с весом в 6,5 килограммов. Волонтеры также уточнили, что новенький – один из самых маленьких подопечных. К слову, найденыш ведет себя максимально пассивно, почти не реагирует на блуждающих в округе людей. Поэтому читатели обеспокоились его здоровьем и дальнейшей жизнью. Но, несмотря на переживания о тюлененке, они уверены, что малыш оказался в надежных руках.