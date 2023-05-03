Два дома сгорели в Курортном районе Петербурга ночью 3 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на 3 мая 2023 года произошел пожар, уничтоживший сразу два дома. Во втором часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Курортном районе. Горели дощатые дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 01:16 часов поступило сообщение о пожаре на улице Матросской в Курортном районе Петербурга. В результате возгорания сгорели и разобраны, два одноэтажных, дощатых, размером три на пять метров дома, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место приехали две пожарные машины и десять человек личного состава МСЧ. Им потребовалось полтора часа для того, чтобы справиться с пламенем.

На данный момент сведений о пострадавших нет. По какой причине произошло возгорание также неизвестно. Это предстоит установить специалистам.