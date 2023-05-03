Холодно и мокро будет в Петербурге 3 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лишь один день порадовал своим теплом жителей Санкт-Петербурга, и тот оказался очень ветреным. В среду, 3 мая 2023 года, в Северной столице снова холодно. И кажется, что холоднее, чем было раньше. Горожан ждет сильный ветер, дожди, а день спустя и вовсе мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду будет оказывать влияние тыловая часть циклона, уходящего своим центром в акваторию Белого моря. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура окажется заметно ниже климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в городе в пределах 8-10 градусов тепла, по области от 6 до 11 градусов выше нуля. Ветер сильный, западный 7-12 метров в секунду,

В четверг местами кратковременные дожди с мокрым снегом и дальнейшее понижение температуры.