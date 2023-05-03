Ураганный ветер снес крышу со здания Биржи в Петербурге

Строительные леса снесло со здания Биржи в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Ночной ветер, который поднялся еще с вечера, сильно разгулялся в Санкт-Петербурге. Мощными ветряными потоками начало сносить все, что плохо "приколочено", включая строительные леса. Так, временную крышу сорвало со здания Биржи на стрелк Васильевского острова. Сооружение слетело со здания и рухнуло прямиком на проезжую часть. Об этом утром 3 мая 2023 года в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Ураган прошел по Васильевскому острову, - написал один из свидетелей, опубликовав видео и фото.

На одном снимке видна часть строительной конструкции, которая некогда крепилась на здании Биржи, закрытом на реконструкцию. На опубликованном в сети видео сильный ветер с большой амплитудой раскачивает столб с дорожными знаками и светофором, которые так и норовят упасть.