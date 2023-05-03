Комендантский проспект в Петербурге встал в пробку из-за упавшего на дорогу светофора Фото: СОЦСЕТИ

Утро в Приморском районе Санкт-Петербурга началось с пробок. Комендантский проспект оказался в большом заторе с 7 часов утра 3 мая 2023 года после тройного ДТП. Мало того, что дорогу перегородили разбитые машины, так еще полосы движения перекрыл светофор, упавший на дорогу. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

- Так перегородить Комендантский проспект - это надо еще уметь, - возмущаются местные жители.

- Как так? "Мерин" с разбитой мордой на перекрестке. "Фольц" со светофором фиг знает где по Коменде. Как так? - удивляются некоторые.

Участники ДТП сильно "постарались", чтобы создать затор. Авария произошла прямиком на пешеходном переходе. Поэтому машины снесли столбы со знаками и светофорами, а провода оказались раскиданы по земле.

Сейчас на месте образовалась пробка в 2 километра.