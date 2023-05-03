Получите памятный календарь при покупке спецвыпуска «Комсомолки». Фото: КП.

2023-й можно смело назвать годом памяти Великой Отечественной войны, ведь ровно 80 лет назад, в 1943 году, произошло несколько переломных моментов в великой борьбе нашего народа. Недавно вся страна отмечала 80-летие Сталинградской битвы и прорыва ленинградской блокады. Впереди еще несколько важных дат. Летом Россия будет вспоминать величайшее танковое сражение в истории - Курскую битву, а в конце года - мощнейшее наступление советских фронтов и освобождение правобережной Украины от немецких захватчиков.

5 мая в ежедневном выпуске газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вы найдете особый, коллекционный номер «1943-й. Переломный год войны», который редакция «Комсомолки» подготовит ко Дню Победы. Он будет посвящен грандиозным событиям 1943-го. На страницах издания мы подробно расскажем о ходе всех наступательных операций Красной армии.

Проследить путь к великой победе шаг за шагом поможет подарок - памятный календарь со всеми значимыми сражениями 1943 года, вложенный в каждый экземпляр газеты.

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