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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:12

Поиски без вести пропавшей 13-летней девочки в Петербурге завершились трагедией

Школьницу нашли в лесопарке в Парголово
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Поиски без вести пропавшей 13-летней девочки в Петербурге завершились трагедией

Поиски без вести пропавшей 13-летней девочки в Петербурге завершились трагедией

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершились поиски без вести пропавшей 13-летней девочки, жительницы Красногвардейского района. Школьница пропала 30 апреля 2023 года. В полдень девочка ушла гулять, но домой так и не вернулась. Об этом spb.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

- В полицию поступило сообщение о пропаже девочки, учащейся средней школы. Семья у девочки неполная, - сообщил источник.

Спустя два дня полиция задержала 16-летнего подростка. Выяснилось, что в день пропажи девочки подросток был с ней. Он заманил ее в лесопарк в Парголово, где зверски забил молотком по голове. Все происходящее снимала на камеру другая девочка.

После подростки закопали тело школьницы в землю и сбежали. Погибшую нашла полиция только ночью 3 мая. На данный момент возбуждено уголовное дело и проводится проверка.