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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:30

Уголовное дело возбудили на 16-летнего подростка-блогера из Петербурга, зверски забившего девочку во время стрима

Подозреваемый дал признательные показания
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
СК возбудил уголовное дело на 16-летнего подростка-блогера из Петербурга, зверски забившего девочку во время стрима

СК возбудил уголовное дело на 16-летнего подростка-блогера из Петербурга, зверски забившего девочку во время стрима

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после зверского убийства 13-летнего девочки в лесопарке в Парголово. Убийцей оказался 16-летний школьник-блогер. Подросток отвел знакомую поздно вечером в лес, где забил молотком. Все это на камеру снимала его 15-летняя подруга. Об этом сообщили 3 мая 2023 года в ведомстве.

- По факту убийства девочки были задержаны 16-летний подросток и 15-летняя девочка. По данным следствия, вечером 30 апреля они заманили 13-летнюю знакомую в лесополосу в Парголово под предлогом пикника. там уже было заготовленное место с ямой для могилы, - рассказали в комитете.

Мальчик забил 13-летнюю девочку молотком по голове, пока 15-летняя школьница вела стрим в Сети. После они сбросили тело в яму. Далее подростки вели переписку с мамой убитой, вводя ее в заблуждение, но вскоре женщина обратилась в полицию.

Подростков задержали, тело девочки нашли. Мальчик признался в содеянном. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.