Фото с места зверского убийства 13-летней девочки подростком-блогером в Петербурге показал СК

СК показал фото с места убийства 13-летней девочки в Парголово Петербурга / Фото: СК СПб

Следственный комитет Санкт-Петербурга показал фотографию из лесопарка в Парголово, где было найдено тело 13-летней девочки, пропавшей 30 апреля 2023 года. В тот день школьница пошла погулять, как она думала, с друзьями. Ребята позвали девочку на пикник. Но это оказалось обманом. 16-летний подросток-блогер забил насмерть знакомую, пока его подруга вела стрим.

- В лесном массиве у поселка Парголово подростки заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей. 30 апреля они привели туда девочку. Подросток нанес ей несколько ударов молотком по голове, после чего труп школьницы положили в яму, - рассказали в комитете.

2 мая подросток и его подруга были задержаны. Блогер признался в содеянном и показал место, где они оставили труп.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Возбуждено уголовное дело.