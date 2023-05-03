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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:02

Вандалы разгромили и подожгли могилы на кладбище в Ленинградской области

Повреждены 18 надгробий и четыре склепа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ленобласти разгромили и подожгли кладбище

В Ленобласти разгромили и подожгли кладбище

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области неизвестные вандалы устроили погром и пожар на кладбище. Все произошло в ночь на 2 мая 2023 года в деревне Кобрино Гатчинского района в 200 метрах от церкви Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 5:20 часов утра поступило сообщение о пожаре на кладбище. На место выехали пожарные и сотрудники полиции, - рассказал источник.

Полицейские осмотрели место происшествия. Огонь повредил 18 надгробий могил, а также стены четырех склепов. Помимо этого вандалы разнесли столы и скамьи на кладбище.

Сама территория кладбища никак не огорожена и не охраняется. Камер на кладбище или возле церкви нет. На данный момент возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения умерших. Проводится проверка, вандалов ищут.