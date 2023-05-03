Голую женщину с пробитой головой нашли на рынке в Петербурге

Ее отвезли в больницу и поместили в шоковую реанимацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге ранним утром нашли неизвестную обнаженную женщину. Предположительно пьяная жительница города лежала на земле на территории рынка «Апраксин двор» в Северной столице. Об этом пишет «Мойка 78».

- Прибывший наряд полиции обнаружил раненую даму на земле. Пострадавшую каретой скорой помощи доставили в больницу. Позднее оттуда пришло сообщение о ее состоянии, - сообщает издание.

В медицинском учреждении врачи диагностировали у женщины острое отравление, множественные раны на руках и ногах. Также найденная петербурженка сильно ушибла голову. Ее состояние оценили как тяжелое. Сейчас женщину поместили в шоковую реанимацию.

Полиция Петербурга устанавливает все обстоятельства случившегося, из-за которых пациентка оказалась в таком состоянии и получила серьезные травмы.