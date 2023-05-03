Тело забитой молотком во время стрима 13-летней девочки в Петербурге нашли спустя двое суток Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пропавшую без вести 13-летнюю девочку из Санкт-Петербурга, которая пропала 30 апреля 2023 года, искали двое суток. Поиски завершились трагедией. Школьница ушла гулять днем, но домой не вернулась. Тревогу забила ее мать, когда начала получать странные сообщения с телефона дочери. Об этом рассказали в следственном комитете города.

- 16-летний мальчик и 15-летняя девочка ступили в переписку с матерью погибшей, используя ее мобильный телефон, с целью введения в заблуждение относительно местонахождения дочери. Скрывая следы преступления, они разбили мобильный телефон школьницы, который с ее вещами выбросили в яму с телом, - рассказали в комитете.

Оказалось, что 30 апреля подростки позвали свою 13-летнюю знакомую в лесопарк в Парголово, якобы на пикник. Но там у подростков уже была приготовлена яма для могилы. Мальчик забил молотком школьницу, а тело сбросил в яму и закопал. Труп обнаружили спустя двое суток, когда подросток показал место во время следствия. Возбуждено уголовное дело.