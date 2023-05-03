Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость3 мая 2023 8:33

Сервисный апарт-отель построят в Московском районе Петербурга за 3,5 млрд рублей

Строительство планируется в районе метро «Звездная»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
DVA Group построит комплекс апартаментов в Московском районе Петербурга

DVA Group построит комплекс апартаментов в Московском районе Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Московском районе Санкт-Петербурга построят сервисный апарт-отель. Это будет комплекс на 960 номеров. Предполагается, что объем инвестиций в строительство составит порядка 3,5 миллиардов рублей. Об этом 3 мая 2023 года пишет "Коммерсантъ".

- DVA Group приобрела 1,1 гектаров земли на Московском шоссе, 13, в районе метро "Звездная". Это будет апарт-отель из четырех корпусов. Общая площадь комплекса составит 24 тысячи квадратных метров, - пишет издание.

За сколько именно был продан данный участок земли, точных данных нет. Одни эксперты предполагают, что сделка состоялась в пределах 450-500 миллионов рублей, другие считают, что земля стола порядка 1 миллиарда рублей.

Комплекс будет ориентирован на краткосрочное и долгосрочное проживание. Ожидается, что здание построят и введут в эксплуатацию в 2026 году.