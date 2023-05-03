После зверского убийства 13-летней девочки блогером из Петербурга прокуратура начала проверку

Блогер с подругой убили школьницу в прямом эфире. Фото: СК

Прокуратура Приморского района Петербурга организовала проверку после зверского убийства 13-летней девочки. Блогер с подругой заранее выкопали могилу и позвали школьницу якобы на интервью, где прямо во время прямого эфира напали на нее с молотком.

- Надзорное ведомство проверит деятельность уполномоченных органов, которые могли выявить семейное неблагополучие, провести профилактические работы и устранить причины, по которым произошло преступление, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Напомним, все произошло 30 апреля. 13-летнюю девочку начали искать 1 мая, когда ребенок перестал выходить на связь. Блогер и его подруга переписывались с мамой погибшей от ее имени, чтобы скрыть преступление. Когда их задержали, они во всем сознались. А парень сообщил, что пошел на убийство ради самоутверждения.