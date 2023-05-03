Двое детенышей угольных черепах появились на свет в Ленинградском зоопарке. Фото: Скриншот из видео

В Ленинградском зоопарке снова пополнение. В этот раз детеныши появились у пары угольных черепах. Симпатичным потомством обзавелись мама Памело и папа Микеланджело. Малыши ждали вылупления с сентября: в этом месяце были заложены яйца.

- 19 апреля вылупился старший детеныш, а чуть позже, 23 апреля, из скорлупки начал выбираться младший. Наблюдать за этим процессом невероятно интересно! Особенно за первыми черепашьими шагами, - рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка.

В зверинце поделились, что крохи уже активно ползают и радуются вкусностям. От посетителей детенышей пока скрывают: слишком уж они маленькие.

- С каждым днем они становятся все более и более любопытными, их маленькие глазки смотрят на мир вокруг с невероятным интересом, - добавили в зоопарке.

Желающие могут познакомиться с их родителями, Микеленанджело и Помело, которые находятся на втором этаже павильона «Экзотариум» и соседствуют с зелеными игуанами.