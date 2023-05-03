Проезд по Шафировскому проспекту в Петербурге закроют 5 мая на два дня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 5 мая 2023 года введут очередные ограничения для автомобилистов на дорогах. Так, в Красногвардейском районе на два дня закроют проезд по Шафировскому проспекту. Об этом рассказали в ГАТИ.

- В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по Шафировскому проспекту от Пискаревского проспекта до КАД. Дорога будет закрыта с 23:00 5 мая до 20:00 часов 7 мая, - сообщили в инспекции.

Напомним, что по 4 июля на пересечении Шафировского проспекта и Индустриального проспекта все еще ограничен проезд.

Также с 5 по 9 мая будет ограничен проезд по Большой Пороховской улице от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков.

Всех автомобилистов просят заранее продумывать свои маршруты, чтобы не попадать в пробки.

Напомним, что в центре города вплоть до 7 мая будут проходить репетиции парада Победы. В связи с этим ряд крупных магистралей будут закрыты для проезда.