Более 1 млн рублей украли из сейфа в сельскохозяйственном НИИ Петербурга

В Пушкине обокрали сельскохозяйственный НИИ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неизвестные обокрали сельскохозяйственный НИИ, который находится в городе Пушкин. Все произошло в ночь на 3 мая 2023 года. Кражу заметили охранники во время утреннего обхода здания. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Сообщение о проникновении неустановленных преступников в здание на шоссе Подбельского поступило 3 мая в 8:40 часов от охраны. Было установлено, что неизвестные забрались в одно из помещений НИИ через окно на цокольном этаже, после чего поднялись на второй этаж, где нашли сейф и вскрыли его, - рассказал источник.

По предварительным данным, из сейфа было похищено не менее 1 миллиона рублей.

На данный момент полиция проводит проверку и пытается установить причастных к преступлению, а также узнать, откуда воры знали о сейфе и хранящихся в нем деньгах.