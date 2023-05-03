Регулярные рейсы из Петербурга в Нижний Новгород запустили в Пулково

Авиакомпания Smartavia запустила рейсы из аэропорта Пулково в Нижний Новгород Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Санкт-Петербурга запустили регулярные рейсы в Нижний Новгород. Полеты шесть раз в неделю будет выполнять авиакомпания Smartavia на самолетах Airbus A320neo и Boeing 737. Об этом 3 мая 2023 года сообщили в пресс-службе аэропорта Северной столицы Пулково.

- Полеты будут выполняться шесть раз в неделю, каждый день, кроме субботы, - пояснили в пресс-службе.

Рейсы из Петербурга назначены на ранее время, чтобы прибывать в Нижний Новгород до 11 часов утра. Так, вылет из Пулково будет осуществляться в 08:40, 08:55 или в 09:05 часов в зависимости от даты, а прилет в аэропорт назначения в 10:30, 10:40 или в 10:45 соответственно. В обратном направлении рейсы запланированы на 11:30, 11:45 или в 11:55 часов с прибытием в Петербург в 13:30, 13:40 или в 14:05.

Напомним, что также в Нижний Новгород из Пулково выполняет авиаперелеты авиакомпания "Россия".