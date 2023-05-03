«Водоканал» выпустил в Неву более 2,5 тысяч особей атлантического лосося. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Неве стало больше рыбы, да не простой, а атлантического лосося. Акцию зарыбления реки снова провели сотрудники петербургского Водоканала. Очередную партию рыб выпустили во вторник, 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Участники акции выпустили в водоем 2,5 тысячи молодых особей атлантического лосося. Рыбу вырастили на Невском рыбном заводе Северо-Западного филиала «Главрыбвод», - говорится в сообщении.

Специалисты подробно рассказали о процессе зарыбления. Сначала молодого лосося выловили из бассейна, затем его поместили в специальный транспорт с цистернами для перевозки живой рыбы. Там для них установлена подача кислорода.

В Неву рыбу выпускали с помощью гофрированной трубы. Процесс проходил вручную, поэтому это было безопасно для лосося.