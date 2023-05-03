Пьяный мужчина с пистолетом устроил разборки с прохожими в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В поселке Шушары Санкт-Петербурга пьяный мужчина устроил разборки с пистолетом. Неадекватный местный житель в джинсах и майке начал приставать к двум крупным мужчинам во дворе одного из домов в микрорайоне Славянка. Об этом рассказали 3 мая 2023 года в пресс-службе Росгвардии.

- Накануне вечером наряд Росгвардии задержал неадекватного гражданина в состоянии алкогольного опьянения, который в ходе конфликта с двумя мужчинами угрожал им предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел в одном из дворов в микрорайоне Славянка, на Колпинском шоссе. В полицию о произошедшем сообщили очевидцы, - сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место стражи порядка оперативно задержали мужчину, который оказался уроженцем Ставраполья. В его автомобиле «ВАЗ-2112» нашли пневматический пистолет, который изъяли. Проводится проверка.