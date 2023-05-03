Суд обязал петербуржцев вернуть прежний облик квартиры после ремонта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал собственников квартиры в историческом доме на улице Рубинштейна вернуть обратно прежний ремонт. Об этом 3 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Собственники квартиры в «Доме М. Б. Баструевой» провели перепланировку, сменили окна на коричневые. Разрешение на работы у них не было. Они обращались в КГИОП, но в комитете отклонили их просьбу, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме окон, собственники без разрешения демонтировали межкомнатные перегородки, заменили пол, дверные проемы. На то, чтобы вернуть все обратно, им дали 18 месяцев. Также нарушителям придется выплатить 15 тысяч рублей. А в случае неисполнения требования – по 10 тысяч каждый месяц.

В суд никто из четырех собственников квартиры не явился, пришел только представитель одного из них, который просил изменить сумму неустойки.