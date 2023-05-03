Больше трети жителей Петербурга хотят купить электромобиль

Большинство петербуржцев уверены, что электромобили станут популярны в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство жителей Санкт-Петербурга считают, что электрокары должны прижиться в России. Так, больше трети горожан, 37 процентов, хотят купить электромобиль, еще шесть процентов предпочли бы гибридный автомобиль. Об этом 3 мая 2023 года со ссылкой на экспертов пишет газета "Петербургский дневник".

- Среди опрошенных есть те, кто еще задумывается о покупке электромобиля (20 процентов), и те, кто в принципе пока не хочет приобретать такой транспорт (11 процентов). Повлиять на их решение о покупке может снижение стоимости электрокара и расходов на его содержание, увеличение числа зарядных станций и увеличение запаса хода, - пишет издание.

Конечно, половина горожан хотели бы новенький электромобиль, из салона и без пробега. Но многие согласны и на машинку, которая успела покататься. Предпочтение петербуржцы отдают японским автомобилям, на втором месте российские, следом европейские и китайские.