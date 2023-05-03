Новое производство автозапчастей запустили в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургская компания ООО «Эрлайн» запустила производство свечей зажигания. К концу текущего года планируется выпускать до одного миллиона свечей в месяц. Производство запущено по контракту с Китаем. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

- Как пояснили в компании, ассортимент будет состоять из свечей зажигания для автомобилей, а также для мототехники, снегоходов, лодочных моторов, - сообщает издание.

Компания планирует продавать свечи на территории России и в странах СНГ. В ассортименте будут представлены свечи для таких популярных машин, как «Лада», «Хендай», «Киа», «Форд», «Ниссан» и других.

По словам экспертов, сложности могут возникнуть из-за того, что свечи являются бренд-зависимым товаром. У механиков уже есть предпочтение к деталям определенной компании. Новым маркам будет не просто с этим бороться.