На пару из Петербурга возбудили уголовное дело из-за крупной партии наркотиков. Фото: Полиция Петербурга

На влюбленную пару наркоторговцев возбудили уголовное дело за незаконный оборот крупной партии наркотиков. Мужчину и женщину задержали еще 13 марта на Комсомольской улице в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Известно, что задержанная 24-летняя девушка уже привлекалась к уголовной ответственности. У нее изъяли пакетик с «мефедроном» весом почти пять грамм. В квартире девушки нашли неизвестный порошок весом более одного килограмма, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Девушку и ее ранее судимого сожителя задержали. Возбудили уголовное дело. Сейчас они оба находятся в следственном изоляторе. Следственные мероприятия продолжаются. Когда расследование завершится, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.