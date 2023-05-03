Детский сад на 200 мест построят в Невском районе Петербурга

Здание будет готово в следующем году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада в Невском районе Петербурга. Дошкольное учреждение сможет принять 200 малышей. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

- Детский сад возведут на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Рядом почти достроили школу, в которой будут учиться 825 детей. Разрешение на строительство выдали до 27 апреля следующего года. То есть к этому времени работы планируется завершить, - говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь здания составит почти пять тысяч квадратных метров. Там появятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также бассейн для детей. Для воспитанников обустроят спортивную площадку и специальную зону отдыха.

Детский сад построят на деньги из регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.