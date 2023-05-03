Улицу у станции метро «Дыбенко» в Петербурге затопило из-за прорыва трубы. Фото: СОЦСЕТИ

На проспекте Большевиков в Петербурге произошел прорыв трубы. Заявка об этом поступила на горячую линию «Водоканала» 3 мая около пяти часов вечера. Бригада предприятия сразу отправилась на место происшествия. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

- В ходе работ по реконструкции водовода сторонней организацией образовался дефект на магистрали водоснабжения, - говорится в сообщении.

Специалистам удалось устранить дефект всего через 15 минут. Воду отвели в систему канализации. В «Водоканале» рассказали, что по близости находятся два жилых дома и пять корпусов университета имени Бонч-Бруевича.

В ближайшее время эти здания переведут на систему временного водоснабжения. Когда коммунальная авария будет полностью устранена, пока не сообщили. Из-за происшествия никто не пострадал. Разве что, пешеходы, которым пришлось переходить дорогу по воде.