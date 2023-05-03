С погибшими на спецоперации бойцами простились в Ленобласти. Фото: vk.com/vbgregion

В Ленобласти простились с двумя бойцами, погибшими в зоне проведения специальной военной операции. Алексей Дервин и Алексей Баженов погибли, выполняя поставленные задачи. Церемония прощания с ними прошла в Выборгском районе Ленобласти. Об этом пишет Online47.ru.

- Алексей Дервин и Алексей Баженов были настоящими патриотами, не побоявшимися выступить против украинских неонацистов, чтобы защитить наших соотечественников в Донбассе и отстоять наш язык, культуру, традиции, - отметили в правительстве Ленобласти.

Губернатор Александр Дрозденко и глава администрации Выборгского района Валерий Савинов направили родным и близким бойцов соболезнования.

Напомним, в Ленобласти на линиях электропередач в Гатчинском районе обнаружили шесть предметов, похожих на взрывчатку. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.