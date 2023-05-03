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НовостиОбщество3 мая 2023 16:10

«Алмаз-Антей» планирует выпускать грузовики на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Начать их производство планируют в 2024 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
«Алмаз-Антей» планирует выпускать грузовики на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

«Алмаз-Антей» планирует выпускать грузовики на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут выпускать грузовые автомобили для гражданских нужд. Грузовики БАЗ-S36A11 со следующего года собирается производить концерн ВКО «Алмаз-Антей». Об этом 3 мая пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Обуховского завода Михаила Подвязникова.

- В 2024 году на производственной площадке в Шушарах запланирован старт выпуска грузового габаритного автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11, - рассказал изданию Подвязников.

Он отметил, что автомобиль разработан в Инжиниринговом центре АО «Обуховский завод».

Напомним, с 2026 года планируют запустить производство электромашин E-Neva при поддержке Минпромторга. Серийное производство таких машин хотят начать в конце запланированного года.

Напомним, производство завода простаивало с марта 2022 года. Причиной этому стали задержки поставок комплектующих для автомобилей. Позже персонал уволили, а предприятие передали новым собственникам.