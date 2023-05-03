Утопившего мужчину жителя Ленобласти обвинили сразу по трем статьям

Похитившего и утопившего мужчину жителя Ленобласти обвинили одновременно по трем статьям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Ленобласти обвинили в похищении, вымогательстве, а также убийстве человека. Сотрудники правоохранительных органов передали дело в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

– Зимой 2019 года без вести пропал 24-летнего житель деревни Гарболово. Из-за этого возбудили уголовное дело. Летом следующего года его тело нашли в одной из рек Приозерского района Ленобласти, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители, расследовавшие тайное исчезновение, задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний житель региона. Как позже стало известно, он пытался получить от погибшего долг за коммуналку – около 40 тысяч рублей. Для этого обвиняемый вместе с собственниками жилья приехал в съемную квартиру, где проживал погибший. Но последний не хотел отдавать деньги и набросился на незванных гостей с ножом. В возникшей потасовке агрессивного настроенного арендатора связали и закинули в багажник автомобиля. А чтобы скрыть уже случившееся вымогательство и похищение, обвиняемый скинул 24-летнего мужчину в реку Вьюн.