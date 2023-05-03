100-тысячную карту болельщика оформили в Петербурге

100-тысячную карту болельщика вручили петербурженке. Фото: t.me/Piotrovsky

В Северной столице небольшой спортивный юбилей. В городе на Неве оформили 100-тысячную карту болельщика. Как стало известно, торжественно вручили свидетельство в МФЦ Василеостровского района Виктории Соколовой. Информация об этом появилась в телеграм-канале вице-губернатора Петербурга по культуре Бориса Пиотровского.

– Болельщицу поздравил Лев – талисман и символ футбольного клуба «Зенит». Он также вручил памятные сувениры от клуба, – уточнил депутат.

Он также добавил, что оформить карту болельщика можно в 63-х МФЦ города. Для этого необходимо предварительно подать заявку на Госуслугах. Кроме того, за день и в день матча у «Газпром Арены» работают мобильные МФЦ и временный центр аккредитации на целых 40 окон.

К слову, ближайший матч на «Газпром Арене» состоится 7 мая между «Зенитом» и московским «Спартаком». На нем, как ранее писала spb.kp.ru, выступит группа «Тату».