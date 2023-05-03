300-метровую георгиевскую ленту развернули перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда»

300-метровую георгиевскую ленту развернули в Ленобласти. Фото: t.me/lenobladminka

Подготовка ко Дню Победы в Ленинградской области приобретает все более масштабные размеры. Так, 3 мая в регионе развернули по-настоящему огромную георгиевскую ленту: ее длина составила целых 300 метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

– Символ Победы развернули в легендарном и символичном месте, где было разрушено окружавшее город кольцо. Огромная георгиевская лента растянулась перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда», – уточнили в пресс-службе региона.

Как стало известно, в патриотической акции поучаствовали 650 человек. Среди них: сотрудники МЧС, «Леноблпожспаса», а также представители молодежных объединений. Как сообщили в пресс-службе, ленту создали в Москве активисты волонтерской роты боевого братства. Неотъемлемый парадный атрибут уже побывал на новых территориях России — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Тамбове, Орле и Калуге.