Спасатели эвакуировали мужчину с приступом с Бугровского маяка в Ленобласти

Спасатели эвакуировали мужчину с приступом с Бугровского маяка. Фото: t.me/acclenobl

Одинокое произведение архитектурного искусства – Бугровский маяк – заинтересовало одного из жителей Ленобласти. К сожалению, возвращаться от него ему пришлось уже не самостоятельно, а с помощью спасателей аварийной службы региона. Информация об происшествии появилась в официальном телеграм-канале организации.

– 3 мая сотрудникам поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург сообщили, что необходимо эвакуировать пострадавшего с Бугровского маяка на Ладожском озере, – уточнили спасатели в социальных сетях.

Как стало известно, у мужчины случился приступ. Какой именно и чем он был вызван, в пресс-службе организации не уточнили. Тем не менее, оперативно прибывшие спасатели аккуратно положили жителя региона в носилки и передали его сотрудникам скорой помощи. В свою очередь, медики оказали всю необходимую помощь мужчине.

Ранее spb.kp.ru писала, что спасатели достали труп из колодца в Ленобласти. Тело сразу передали полицейским.