Первая фаза реконструкции «Пулково» обойдется в полмиллиарда рублей

Реконструкция «Пулково» обойдется в 511 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице объявили конкурс на выполнение работ первой фазы второй очереди регионального аэропорта. Как стало известно, в «Воздушных Воротах Северной Столицы» готовы заплатить за работу генеральному проектировщику «Пулково» до 511 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

– Подать заявки на конкурс можно с 3 по 12 мая 2023 года, – говорится в тексте, приложенном к закупке.

К слову, итоги подводить будут 18 мая. А единственное требование к участникам – не находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Как стало известно из прикрепленных документов, первоначальное проектирование составит 18 месяцев. Непосредственно работы и введение в эксплуатацию займут еще 48. Завершить полностью строительство планируют в 2028 году.

Ранее spb.kp.ru писала, что регулярные рейсы из Петербурга в Нижний Новгород запустили в Пулково. К слову, полеты будут выполняться шесть раз в неделю.