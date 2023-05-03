Более 500 экотерминалов установили к маю 2023 года Петербурге

505 экотерминалов установили в Петербурге. Фото: t.me/infoeco_spb

В Северной столице все больше внимания уделяют вопросам экологии. Так, в городе на Неве к маю 2023 года количество экотерминалов достигло 505. Их установили в наиболее людных местах: офисах ЕИРЦ, продовольственных магазинах, автозаправочных станциях. Кроме того, 25 подобных пунктов расположились в отделениях банков. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

– В специальные пункты приема можно сдавать энергосберегающие компактные ртутьсодержащие лампы, батарейки и малогабаритные аккумуляторы, – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, в рамках экопрограммы по районам города по графику курсируют специальные автомобили. Актуальные адреса установки терминалов и пунктов приема, график движения экомашин, а также перечень принимаемых опасных отходов можно посмотреть на сайте Комитета по природопользованию, на Экологическом портале и в новом чат-боте.