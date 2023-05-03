Более 850 тысяч нарушений ПДД зафиксировали к апрелю 2023 года в Петербурге

Более 850 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в апреле 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество нарушений ПДД заметно выросло в Северной столице. К апрелю 2023 года камеры зафиксировали более 850 тысяч. К слову, за аналогичный период прошлого года водителям города насчитали только 710 тысяч штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Большинство несоблюдений норм ПДД – 95 процентов – связаны с превышением скорости. Три – с проездом на красный. Оставшиеся два между собой делят движение по выделенной полосе, обочине, пересечение стоп-линии, движение грузовых транспортных средств дальше второй полосы, – уточнили в пресс-службе правительства города.

К слову, всего на дорогах Петербурга на данный момент установлено 989 камер, «ловящих» нарушителей. Кстати, адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Северной столице в открытом доступе публикуются на сайте городского мониторингового центра, а также на сайте ГИБДД РФ.