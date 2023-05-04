Новую поликлинику на 756 посещений в смену откроют в Петербурге

Новая поликлиника на 756 посещений в смену откроется в микрорайоне Славянка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два новых объекта здравоохранения появятся в Северной столице. Первой в очереди на строительство стала поликлиника в микрорайоне Славянка. Она рассчитана на 756 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Новое медицинское учреждение появится на Колпинском шоссе вместо отдельных детской и взрослой поликлиник. Ее создание сделает доступной оперативную помощь для жителей только что отстроенных районов, – отметил губернатор Александр Беглов.

Кроме того, новое здание возведут в Красном селе на улице Рябчикова. Там планируют построить подстанцию скорой помощи. Изменения планируются и в Приморском районе: там обустроят флюорографическую станцию, рассчитанную на 200 пациентов в смену. Также увеличится площадь будущей поликлиники на Старожиловской улице в поселке Парголово: объект расширят с 340 до 500 квадратных метров.