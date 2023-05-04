Жесткое ДТП произошло между каршерингом и мотоциклом в Петербурге

Жесткое ДТП произошло между каршерингом и мотоциклом. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло на перекрестке проспекта Металлистов и шоссе Революции в Северной столице. В столкновении пострадали мотоциклист и водитель каршеринга. Информация о происшествии и фотографии с места аварии появились в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Скорая и прочие службы уже приехали на место ДТП, – уточнили очевидцы.

Как стало известно, оперативно прибывшие медики уже приняли пострадавшего мотоциклиста и оказали ему необходимую помощь. На фотографиях, сделанными свидетелями произошедшего, отчетливо видно, насколько серьезным стало столкновение для мотоциклиста. У арендованного автомобиля, конечно, немного помялось правое крыло и поцарапалась фара, но основные повреждения достались полуночному двухколесному гонщику. Мотоцикл не только остался без доброй половины деталей, но и погнулся сразу под несколькими углами. Кажется, что его восстановление и лечение непосредственно водителя обойдется дороже покупки нового транспорта.