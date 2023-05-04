Жители Ленобласти смогут удаленно арендовать велосипеды

Жители Выборга смогут удаленно арендовать велосипеды. Фото: Артем КИЛЬКИН

Гости и жители Выборга смогут пересесть с самокатов на велосипеды совершенно удаленно. Забронировать трендовый в 2023 году «велошеринг» возможно будет с помощью нового отечественного приложения. К слову, основной точкой притяжения транспорта станет железнодорожный вокзал, откуда можно будет добраться до главных достопримечательностей города. Об этом сообщил председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк на пресс-конференции ТАСС.

– Мы выбрали главный пункт аренды велосипедов именно на железнодорожной станции, потому что большинство людей приезжают в Выборг на «Ласточке» и выходят здесь, – пояснил глава ведомства,

Кроме того, он также подчеркнул, что вскоре в городе обустроят все для комфорта как велосипедистов, так и пешеходов. На пресс-конференции эксперты уточнили, что приложение аренды доработают в соответствии с новыми локациями. Точки проката планируют расширить и на другие города Ленобласти: Гатчину, Сосновый бор, Кировск и Волхов.