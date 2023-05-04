Укравших 18 млн рублей троих мужчин приговорили к трем годам колонии в Петербурге

Укравших 18 млн рублей трех мужчин приговорили к трем годам колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Троих жителей Северной столицы суд признал виновными в крупной краже с проникновением. Как выяснили следователи, фигуранты представлялись инкассаторами и грабили банкоматы. За это двое из них получили по три года колонии общего режима, а еще один – три года и два месяца лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Организованной группой они дважды в 2019 году грабили банкоматы, расположенные в гипермаркетах. Всего за налеты им удалось унести более 18 миллионов рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, инициатор преступной схемы какое-то время работал в сфере инкассации. За время службы он успел досконально изучить внутреннее техническое устройство самых разных денежных аппаратов.

Ему, к слову, суд и отсрочил наступление наказания из-за малолетнего ребенка, еще не достигшего 14-ти лет. Приговор в отношении троих нарушителей порядка в законную силу пока что не вступил.