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НовостиПроисшествия3 мая 2023 23:15

Пятерых жителей Ленобласти осудили на срок от 15 до 16,6 лет колонии

Группу обвиняют сразу по нескольким статьям
Элеонора КУРЮМОВА
Пятерых мужчин осудили на 16,6 лет колонии.

Пятерых мужчин осудили на 16,6 лет колонии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятерых жителей Ленобласти обвинили в незаконном производстве психотропных веществ в особо крупном размере, выращивании растений для этого, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. За весь этот букет суд приговорил группу мужчин к значительному сроку лишения свободы: от 15 до 16,6 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Как выяснили следователи, обвиняемые на протяжении двух лет держали лабораторию по производству наркотических веществ, Сначала она располагалась на складах в поселке имени Морозова, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители также уточнили, что подпольное предприятие вскоре перенесли на садовый участок в поселке Дунай. Там фигуранты дела приготовили более 15 килограммов «запрещенки», часть из которой осужденным удалось продать. К слову, на складах, где ранее обитала лаборатория, продолжали «цвести и пахнуть» 43 куста конопли. Кульминацией для правоохранителей стали обнаруженный у одного из мужчин пистолет с сотней патронов.