Пятерых жителей Ленобласти осудили на срок от 15 до 16,6 лет колонии

Пятерых мужчин осудили на 16,6 лет колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятерых жителей Ленобласти обвинили в незаконном производстве психотропных веществ в особо крупном размере, выращивании растений для этого, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. За весь этот букет суд приговорил группу мужчин к значительному сроку лишения свободы: от 15 до 16,6 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Как выяснили следователи, обвиняемые на протяжении двух лет держали лабораторию по производству наркотических веществ, Сначала она располагалась на складах в поселке имени Морозова, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители также уточнили, что подпольное предприятие вскоре перенесли на садовый участок в поселке Дунай. Там фигуранты дела приготовили более 15 килограммов «запрещенки», часть из которой осужденным удалось продать. К слову, на складах, где ранее обитала лаборатория, продолжали «цвести и пахнуть» 43 куста конопли. Кульминацией для правоохранителей стали обнаруженный у одного из мужчин пистолет с сотней патронов.