Полиция задержала женщину с шестимесячным ребенком во время сеанса «приворота» в Петербурге

Полиция прервала «сеанс магии» в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину с шестимесячным младенцем, которая проводила сеанс магии. На севере города прохожие заметили женщину с малышом, которая раскапывала землю на газоне. Люди заподозрили неладное и поспешили вызвать полицию. Об этом 3 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мигрантка очень запутанно пояснила, что делала "приворот" неверному мужу, от которого полгода назад родила четвертого ребенка. А именно - закапывала в землю корень некоего растения, - рассказал источник.

Полицейские не стали ждать, пока женщина доведет свой ритуал до конца. На место вызвали скорую помощь. Одна машина отправила мать проверяться в психиатрическую больницу, а ребенка временно забрали в приют.