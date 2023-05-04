Пик похолодания и снег ждут Петербург 4 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начался пик похолодания. Для мая в городе уж очень низкая температура. В четверг, 4 мая 2023 года, в Северной столице будет не только промозгло, пасмурно и дождливо, но даже ожидается мокрый снег. Об этом предупредил горожан ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, и поступление в регион холодного воздуха усилится. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге окажется в пределах плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области от 3 до 8 градусов тепла. Ветер все еще холодный, северо-западный и западный до 5-10 метров в секунду, порой очень порывистый.

В пятницу местами кратковременные дожди с мокрым снегом, ночью слабые заморозки, днем плюс 5-7 градусов.